Курск, 18 января, 2025, 08:37 — ИА Регнум. Сумма предварительного ущерба, причинённого агропромышленному комплексу (АПК) Курской области в результате атак со стороны Украины, составила 110 млрд рублей, и это не конечная цифра. Об этом сообщил врио заместителя губернатора региона Сергей Стародубцев 18 января ТАСС.

Илья Наймушин/РИА Новости

Ранее власти сообщали, что при массированной атаке ВСУ на регион пострадали 94 предприятия, предварительный ущерб оценили в 85 млрд рублей.

«На сегодня можно подтвердить ущерб в 110 млрд рублей, эта цифра будет расти», — сказал Стародубцев.

Он пояснил, что учёт пока носит заявительный характер. Территории освобождают, затем разминируют, после чего специалисты оценивают нанесённый аграриям ущерб. Затем власти будут планировать, какими инструментами возмещать потери.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

В ноябре депутат Госдумы от Курской области Николай Иванов сообщал, что украинские боевики сожгли в регионе 14 деревень, уничтожили 1139 предприятий, убили сотни тысяч голов скота и украли сотни тысяч тонн зерна.

По данным Минобороны РФ на 17 января, ВСУ потеряли 52 450 военнослужащих, 304 танка и 231 БМП за время боевых действий на курском направлении.