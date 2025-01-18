ДНР, 18 января, 2025, 08:19 — ИА Регнум. Подразделения российских войск вошли в село Удачное в западной части Донецкой Народной Республики (ДНР), расположенное в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью. Об этом 18 января сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Сейчас в восточной части села идут боевые действия за освобождение населённого пункта от нацистской оккупации», ― отметил в беседе с «РИА Новости» Рогов.

Он напомнил, что через это село проходят автомобильная и железная дороги, которые соединяют Красноармейск с Днепропетровской областью Украины.

Также Рогов добавил, что российские силы вошли в Зверево южнее Красноармейска в ДНР и продвигаются вперед.

Как передавало ИА Регнум, военный эксперт Андрей Марочко 18 января сообщил, что российские войска наступают у населённого пункта Новоегоровка в Луганской Народной Республике. ВСУ пытаются не допустить продвижения и захвата села, потому что тогда вся группировка, которая находится в этой агломерации, окажется в очень трудном положении, подчеркнул эксперт. В настоящее время у Новоегоровки идут активные боевые действия.

17 января военные установили российский флаг в селе Времевка в Донецкой Народной Республике. В операции отличились бойцы штурмовых подразделений мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии группировки российский войск «Восток». 18 января стало известно, что российские бойцы освободили этот населённый пункт, идёт полная зачистка от остатков украинских формирований.

ВС России за неделю с 11 по 17 января освободили в зоне спецоперации восемь населённых пунктов. Подразделения группировки российских войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Шевченко, Песчаное, Украинку и Славянку в ДНР. Также российские силы освободили Нескучное, Терны и Янтарное в ДНР, Калиново в Харьковской области.