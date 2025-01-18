Москва, 18 января, 2025, 07:58 — ИА Регнум. Правящая коалиция в Германии окончательно распалась по причине разногласий между министром иностранных дел Анналеной Бербок и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Всему виной выделение нового пакета помощи Украине, спланированного Бербок при участии министра обороны Германии Бориса Писториуса, заявил 17 января глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

Ebrahim Noroozi/AP/TASS Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок перед началом заседания кабинета министров

«Избиратели Социал-демократической партии Германии недовольны выбрасыванием всё новых средств в бездонную украинскую бочку, и Шольц вынужден это учитывать накануне выборов. Бербок же одержима идеей «нанести поражение России» и ничего слышать не хочет. Таким образом, правящая коалиция распалась совсем», — прокомментировал сенатор в Telegram-канале фотографию, сделанную в день заседания немецкого правительства по вопросу выделения помощи Киеву.

На снимке Бербок уходит с недовольным выражением лица, а Шольц пытается до неё дотянуться.

Пушков предположил, что глава МИД Германии отправилась скакать на батуте, оставив Шольца возмущаться её поведением в одиночестве.

Как сообщало ИА Регнум, в интервью газете Politico Анналена Бербок выразила несогласие с «нерешительностью» немецкого правительства в вопросе поддержки киевского режима. По её словам, во время предвыборной кампании немецкие политики продолжают отдавать приоритет национальным вопросам. В статье уточняется, что реакция Бербок связана со словами Олафа Шольца, подчеркнувшего, что помощь Украине необходимо ограничить с учётом ослабления фискальных возможностей ФРГ. Подобная ситуация негативно сказывается на имидже ФРГ, поскольку другие страны могут решить, что Германия их не поддержит, считает Бербок.

Власти Германии в 2025 году продолжат оказывать Украине экономическую и военную помощь, однако объёмы поддержки сократятся по сравнению с 2024 годом. При этом, как ожидается, Берлин не будет главным инициатором урегулирования конфликта на Украине и станет строить свою политику в этом вопросе в зависимости от позиции Евросоюза, США и Киева.