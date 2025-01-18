Москва, 18 января, 2025, 07:56 — ИА Регнум. Водительские удостоверения, срок действия которых истечёт с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, станут недействительными уже в этом году. Об этом пояснили ТАСС в пресс-центре МВД.

Максим Блинов/РИА Новости

Отмечается, что водительские права, в которых в пункте 4b указана дата окончания срока действия с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, считаются действительными на всей территории России в течение трёх лет с этой даты.

После истечения трёх лет с этой даты такие удостоверения необходимо менять.

Автоматическое продление водительских прав на три года было введено в конце декабря 2023 года.

Для получения нового удостоверения нужно пройти медкомиссию, заплатить пошлину и отметиться в ГАИ.

За езду с недействительными правами грозит штраф до 15 тыс. рублей и отстранение от управления автомобилем до восстановления удостоверения.

Как сообщало ИА Регнум, водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2025 году, менять не нужно — они автоматически продлеваются на три года. Это следует из соответствующего постановления правительства России.

Ранее водителям, у которых действие прав истекло в январе 2022 года и было продлено, напомнили о необходимости их замены в январе 2025 года.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рекомендовала заранее поменять права, срок действия которых продлён до 2025 года, чтобы не столкнуться с очередями.