Москва, 18 января, 2025, 07:47 — ИА Регнум. За прошедшую ночь подразделения противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над шестью регионами России 46 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

В небе над Брянской областью сбили 18 дронов ВСУ. Ещё 11 БПЛА уничтожили над территорией Курской области.

Силы ПВО также ликвидировали за ночь семь украинских беспилотников в небе над Калужской областью. Над Тульской областью было сбито пять дронов, над Белгородской — три. Ещё два БПЛА уничтожили в Воронежской области.

Как сообщало ИА Регнум, в Тульской области ночью 18 января подразделения противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников ВСУ. На одном из предприятий загорелась ёмкость с ГСМ.

В Калужской области подразделения противовоздушной обороны (ПВО) ночью 18 января уничтожили семь вражеских беспилотников в небе над Кировским районом. Обломки одного из сбитых украинских дронов упали на нежилое строение, возник пожар.