Лондон, 18 января, 2025, 07:39 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в хамской форме прокомментировал идею премьер-министра Словакии Роберта Фицо встретиться в Давосе для обсуждения различных вопросов. Об этом 17 января сообщило агентство Bloomberg.

PAWEL SUPERNAK/EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

Зеленский в интервью изданию заявил, что не может ничего планировать с Фицо, поскольку премьер «может поехать в Давос, но в конечном итоге оказаться где-нибудь в Сочи».

«Мы не знаем, кто покупает ему билеты, поскольку он постоянно не попадает в пункты своего назначения», — грубо сказал Зеленский о Фицо.

Ранее Роберт Фицо заявлял, что не поедет на Украину, чтобы обсудить транзит газа с Зеленским.

Как сообщало ИА Регнум, Роберт Фицо пригласил Владимира Зеленского на переговоры по транзиту газа. Встречу он предложил провести на межгосударственной границе. Зеленский отказался.

Между Фицо и Зеленским не раз происходили перепалки. Так, 11 января премьер Словакии заявил, что опасно прекращать транзит российского газа через украинскую территорию, а также назвал Зеленского попрошайкой и шантажистом. Глава киевского режима в конце декабря обвинял Словакию в открытии второго энергетического фронта против Украины.