Москва, 18 января, 2025, 07:37 — ИА Регнум. Россия не будет обсуждать с США никакую тему, касающуюся двусторонних отношений, пока Вашингтон оказывает Киеву военную и финансовую помощь. Об этом заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

Алексей Филиппов/РИА Новости

По его словам, раньше, до спецоперации, Москва оставляла некоторые аспекты своих отношений с Вашингтоном за скобками украинского вопроса, сейчас всё иначе.

«Наша позиция такова: мы не будем обсуждать ни ядерную проблематику, ни экономику, ни что-либо ещё, касающееся отношений двух стран, пока не будут решены принципиальные вопросы безопасности России, пока оказывается масштабная военная и финансовая поддержка противникам России», — пояснил глава РСМД «РИА Новости».

Вряд ли Москва отступит от своей позиции. При этом избранный президент США Дональд Трамп интуитивно понимает, что украинский конфликт нужно заканчивать. Вопрос в том, в какой степени он готов идти на уступки, заключил Тимофеев.

Как сообщало ИА Регнум, ключевым условием для достижения соглашения с Россией является желание Украины прекратить военные действия, заявил 16 января госсекретарь США Энтони Блинкен. Он выразил уверенность в том, что новая администрация Белого дома может помочь украинцам, если они примут такое решение.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 10 января подчёркивал, что позиция РФ касательно украинского конфликта и путей его разрешения была изложена Владимиром Путиным в июне 2024 года. По словам представителя Кремля, глава государства неоднократно заявлял о готовности провести беседу с Дональдом Трампом и лидерами других стран, для этого необходимо лишь обоюдное желание вести диалог.

Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление Киева об отказе от вхождения в НАТО. Для начала переговоров киевскому режиму также необходимо признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, воссоединившихся с Россией в 2022 году, отмечал президент.