Новый, 1059-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован очередной попыткой киевского режима атаковать беспилотниками российские территории. О возгорании на территории промышленного предприятия в Людиново сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Также в ночь на 18 января он проинформировал об уничтожении силами ПВО семи вражеских дронов на территории Кировского района. Возгорание, возникшее после того, как один их сбитых БПЛА упал на нежилое строение, ликвидировано силами спасательных служб, подчеркнул калужский губернатор.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Атаке со стороны киевского режима подверглась также Тульская область. Произошло возгорание ёмкости с ГСМ на одном из предприятий региона. По словам губернатора региона Дмитрия Миляева, открытое горение ликвидировано, пострадавших нет. Он добавил, что всего за ночь дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Тульской области уничтожены пять БПЛА.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3942022" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Территория падения обломков БПЛА в Тульской области 18 января 2025 года

Несколько украинских дронов были обнаружены и уничтожены в Воронеже и одном из районов области. И более 10 беспилотников уничтожили за ночь в Брянской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.