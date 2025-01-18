Луганск, 18 января, 2025, 07:15 — ИА Регнум. Российские войска наступают у населённого пункта Новоегоровка в Луганской Народной Республике. ВСУ отбиваются, чтобы избежать окружения, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Есть небольшие успехи у наших войск в районе Новоегоровки, небольшое продвижение. Противник пытается не допустить продвижения и захвата Новоегоровки, потому что тогда, по сути, вся группировка, которая находится в этой агломерации, окажется в очень трудном положении», — пояснил специалист ТАСС.

Противник, по словам Марочко, ощущает на себе всю огневую мощь российской артиллерии, ВКС работают периодически в этом районе, здесь же замечены малые мобильные группы.

В настоящее время у Новоегоровки идут активные боевые действия, заключил Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января в Министерстве обороны РФ подтвердили, что за неделю российские военные освободили в зоне проведения специальной военной операции восемь населённых пунктов.

С 11 января подразделения группировки российских войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Шевченко, Песчаное, Украинку и Славянку в ДНР. Бойцы группировки войск ВС РФ «Запад» освободили населённые пункты Калиново Харьковской области и Терны в ДНР. Силами подразделений Южной группировки войск было освобождено село Янтарное в ДНР, бойцами Восточной группировки войск был освобождён населённый пункт Нескучное.