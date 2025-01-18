Москва, 18 января, 2025, 07:00 — ИА Регнум. Эксперты провели судебно-медицинскую экспертизу после смерти известного журналиста, продюсера, медиаменеджера, пресс-секретаря певца Ярослава Дронова (SHAMAN), руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Антона Коробкова-Землянского. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Антон Коробков-Землянский

«Экспертиза проведена», — сказал собеседник агентства.

Других подробностей не приводится.

Коробков-Землянский скоропостижно скончался в своей квартире в Москве в ноябре 2024 года в возрасте 40 лет.

Церемония прощания с ним прошла в закрытом формате в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.

Супруги Антон и Елена воспитывали дочек-двойняшек.

Покойный был с 2015 по 2017 год пресс-атташе Филиппа Киркорова, а с 2022 года работал с Ярославом Дроновым.

Как сообщало ИА Регнум, Антону Коробкову-Землянскому стало плохо вечером 9 ноября. Его супруга вызвала скорую, но помочь мужчине врачи не смогли. Концертный директор SHAMAN Александр Качан подтвердил смерть Коробкова-Землянского.

В тот же день предварительной причиной смерти Коробкова-Землянского была названа сердечно-сосудистая недостаточность. Позже СМИ писали, что журналист мог скончаться из-за отравления неизвестным веществом.

Антон Коробков-Землянский родился в феврале 1984 года в посёлке Берёзовка в Красноярском крае. Окончил Академию национального образования, работал на красноярском телевидении, затем — на Первом канале.

В 2011 году Коробков-Землянский занял пост заместителя вице-президента по стратегическим коммуникациям и рекламе фонда «Сколково», также он был членом Общественной палаты РФ.