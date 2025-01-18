Киев, 18 января, 2025, 06:41 — ИА Регнум. В Киеве утром 18 января на фоне воздушной тревоги раздались взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«В Киеве прозвучали взрывы», — написали журналисты в Telegram-канале.

Сирены включили также в Киевской, Ровненской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской и Винницкой областях.

Как передавало ИА Регнум, по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве воздушную тревогу объявили 18 января в 05:54 мск. Кроме того, режим опасности с воздуха действовал в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Винницкой областях и на части Черкасской области.

Поздним вечером 16 января взрыв прогремел в Киеве. Ранее в столице Украины объявили воздушную тревогу. По информации издания «Главком», взрывы также произошли в Киевской области, сработали системы противовоздушной обороны.