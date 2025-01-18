Донецк, 18 января, 2025, 06:27 — ИА Регнум. Российские бойцы освободили село Времевка в Донецкой Народной Республике от украинских боевиков. Об этом сообщил «РИА Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

ИА Регнум Российская армия освободила максимальную по площади территорию в зоне СВО

«Под натиском наших войск враг выбит из Времевки, сейчас там идёт полная зачистка от остатков украинских боевиков», — заверил Владимир Рогов.

По словам общественника, военные ВС РФ уже закрепились на территории.

Как сообщало ИА Регнум, военные установили российский флаг в селе Времевка в Донецкой Народной Республике 17 января. В операции отличились бойцы штурмовых подразделений мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток». Они установили российский флаг на здании по Партизанской улице перед мостом через реку Мокрые Ялы в населённом пункте Времевка, бои за который начались накануне.

В декабре 2024 года группа ВСУ попала в окружение на времевском направлении в ДНР, угодив в «мышеловку» российских войск, информировал военкор Юрий Котенок. По его словам, группировка войск «Восток» уничтожила все мосты и переправы, используемые противником.