Киев, 18 января, 2025, 06:21 — ИА Регнум. В столице Украины ранним утром 18 января объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По официальной информации, киевлян предупредили об опасности с воздуха в 05:54 мск.

Также воздушную тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Винницкой областях и на части Черкасской области.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 18 января режим воздушной тревоги действовал в десяти областях Украины. Согласно данным министерства цифровой трансформации страны, в Киевской области сирены взвыли в 00:42, на две минуты раньше — в Одесской. Также предупредили население Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областей.

На Украине поздним вечером 16 января воздушную тревогу объявили в Киеве и 14 областях страны: Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой и Житомирской.