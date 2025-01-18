Тула, 18 января, 2025, 06:08 — ИА Регнум. Открытое горение ёмкости с ГСМ на территории одного из предприятий в Тульской области ликвидировано. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Глава Тульской области лично осмотрел места падения обломков украинских беспилотников.

«К настоящему моменту открытое горение ликвидировано», — написал Миляев.

Губернатор ещё раз заверил, что пострадавших нет. Спасатели продолжают проливку ёмкости.

Как сообщало ИА Регнум, в Тульской области ночью 18 января подразделения противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников ВСУ. На одном из предприятий загорелась ёмкость с ГСМ. По предварительной информации, при инциденте никто не пострадал.

В Смоленской области ночью 18 января отразили атаку ВСУ с применением пяти беспилотников. Жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин.