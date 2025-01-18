Тула, 18 января, 2025, 06:05 — ИА Регнум. В Тульской области ночью 18 января поразили пять беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

В Telegram-канале он уточнил, что вражеские дроны были обнаружены и ликвидированы дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы.

В регионе продолжает сохраняться опасность атаки БПЛА. Губернатор заверил, что ситуация находится под контролем.

Как сообщало ИА Регнум, в ночное время 18 января в Тульской области подразделения противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников ВСУ. На одном из предприятий загорелась ёмкость с ГСМ. По предварительной информации, при инциденте никто не пострадал.

В Калужской области также ночью 18 января уничтожили семь вражеских беспилотников в небе над Кировским районом. Обломки одного из сбитых украинских дронов упали на нежилое строение, возник пожар.

В Смоленской области ночью 18 января отразили атаку ВСУ с применением пяти беспилотников. Жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин.