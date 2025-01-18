Руза, Московская область, 18 января, 2025, 06:14 — ИА Регнум. В подмосковном городе Рузе задержали чиновницу, подозреваемую в коррупции. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Предварительно, задержали сотрудницу администрации городского округа.

«Она подозревается в преступлении коррупционной направленности», — уточнили правоохранители «РИА Новости».

Других подробностей силовики не привели.

Как сообщало ИА Регнум, в Ивановской области против директора и бывшего начальника департамента ЖКХ возбудили уголовное дело о махинациях на сумму свыше 550 млн рублей. По версии следствия, подозреваемые помогли трём организациям получить выгодные контракты с Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов и беспрепятственно принимали работу. Отмечается, что дело возбудили по статье о превышении должностных полномочий организованной группой лиц.

По данным Следственного комитета, за девять месяцев 2024 года ущерб от коррупции, который официально был установлен российскими следователями, превысил 14 млрд рублей. Глава СКР Александр Бастрыкин подчеркнул, что это немногим меньше, чем за тот же период 2023 года, когда сумма ущерба составила свыше 15,9 млрд рублей.