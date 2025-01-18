Лондон, 18 января, 2025, 05:56 — ИА Регнум. С момента прихода к власти лейбористов (премьер-министр Кир Стармер) и объявления новой налоговой политики, которая отпугивает инвесторов, Великобритания столкнулась с беспрецедентным оттоком миллионеров. По данным аналитической компании New World Wealth, каждый 45-й миллионер уезжает из страны, сообщает The Times.

(сс) Philafrenzy Пустые полки в супермаркете в Великобритании

В Великобритании растёт беспокойство по поводу того, что налоговые планы лейбористов «изгоняют международных инвесторов и наносят ущерб экономике».

Газета написала, что с момента объявления о проведении всеобщих выборов Великобританию покидает каждый 45-й миллионер.

В 2024 году Великобритания потеряла почти 11 тыс. миллионеров, что на 157% больше, чем в 2023 году. Фактическое число уехавших ещё выше, поскольку в статистике учитываются также миллионеры, прибывшие в Великобританию.

Отток происходит в основном в Объединённые Арабские Эмираты и другие европейские страны, такие как Италия и Швейцария.

Как сообщало ИА Регнум, заключив договор о партнёрстве с Великобританией сроком на 100 лет, Украина согласилась стать колонией Соединённого Королевства. Такое мнение высказал крымский политолог Владимир Джаралла, добавив, что соглашение вскоре выкинут на свалку истории, где ему и место.

Джаралла считает, что подписанное соглашение необходимо в первую очередь Британии, чтобы отвлечь внимание от её внутренних проблем и попытаться играть в игру, которая отличается от действий США.