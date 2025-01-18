ДНР, 18 января, 2025, 05:42 — ИА Регнум. Бойцы ВСУ оставались в городе Курахово Донецкой Народной Республики под угрозой расстрела за попытку отхода. Об этом сообщил украинский военнопленный Игорь Войтко.

Иван Шилов ИА Регнум Отступление ВСУ

«Нас предупредили, что обочина и само село заминированы. То есть только с разрешением куратора мы могли выдвинуться обратно, чтобы не накрыл наш миномётный огонь и чтобы нас не закидали «птички» (Беспилотники. — Прим. ред.)», — рассказал он «РИА Новости».

Когда Войтко принял решение о намерении выводить людей и сообщил об этом, его предупредили, что при начале движения «всех просто накроют».

Как сообщало ИА Регнум, 6 января подразделения Южной группировки войск полностью освободили Курахово. При освобождении города противник потерял более 12 тыс. бойцов — 80% личного состава на данном направлении, отмечали в Минобороны. Курахово является наиболее крупным населённым пунктом в юго-западной части Донбасса. С севера его защищало водохранилище, что ограничивало возможности российских штурмовиков. В совокупности город удерживали 26 батальонов численностью свыше 15 тыс. военных ВСУ.

Российские военные при помощи дронов зафиксировали случаи массовых расстрелов украинскими заградительными отрядами бойцов ВСУ, которые пытались бежать с линии боевого соприкосновения, сообщил штурмовик одного из подразделений РФ с позывным Штурман. Когда у противника заканчиваются боеприпасы, он старается оттягиваться назад, тогда огонь по своим же открывают заградотряды, добавил штурмовик.