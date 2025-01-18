Вашингтон, 18 января, 2025, 05:14 — ИА Регнум. Команда избранного президента США Дональда Трампа приступит к массовой депортации нелегальных мигрантов 21 января, на следующий день после вступления Трампа в должность. Об этом 17 января написала газета The Wall Street Journal (WSJ).

Иван Шилов ИА Регнум Мигранты США

«Чикаго станет первой целью, и для проведения операции будут направлены около 200 сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США», — отметило издание, ссылаясь на знакомые с планом источники.

Затем облавы на нелегальных мигрантов проведут в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Денвере и Майами.

Как сообщало ИА Регнум, по данным издания Politico, администрация Дональда Трампа планирует объявить чрезвычайное положение в США для борьбы с нелегальной миграцией. Кроме того, готовится указ об отмене права на получение американского гражданства по рождению. Однако команда Трампа может отложить предпринимаемые меры из-за того, что среди республиканцев мнения по данному вопросу разделились.

В ходе предвыборной гонки Дональд Трамп обещал, что в случае победы закроет южную границу США и остановит поток мигрантов из Мексики. Также он заявлял, что при избрании начнёт самую масштабную в истории страны депортацию мигрантов.