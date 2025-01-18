Уфа, 18 января, 2025, 05:09 — ИА Регнум. В горящем торговом центре в Уфе обрушилась кровля. Подробности сообщили в МЧС РФ.

МЧС РФ Пожар в Уфе

Огонь охватил 900 кв. метров здания. Усилиями спасателей переход пламени на соседние строения не допущен.

Пожар тушили более 40 человек и 12 единиц техники. Открытое горение ликвидировано, но кровля уже обрушилась, уточнили в МЧС.

Как передавало ИА Регнум, сообщение о возгорании магазина в Уфе спасателям поступило 18 января в 01:39 мск. В горящем здании находится магазин «Светофор».

12 января вспыхнул пожар на Ягодной улице в Москве. Из-за возгорания пришлось перекрывать автомобильное движение на участке дороги.

В ночь на 1 января в Самаре сгорело общежитие. Пожарные спасли 40 человек, включая пятерых детей. Из здания были эвакуированы 96 жильцов. В результате инцидента погибли два человека.