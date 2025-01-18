Воронеж, 18 января, 2025, 04:35 — ИА Регнум. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о нескольких обнаруженных и уничтоженных ночью 18 января беспилотниках ВСУ в небе над Воронежем и одним из районов региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

В ликвидации украинских дронов были задействованы подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Минобороны РФ.

По предварительной информации, в результате инцидентов никто не пострадал, разрушений нет, добавил в Telegram-канале Гусев.

На территории Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, в Тульской области ночью 18 января подразделения противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников ВСУ. На одном из предприятий загорелась ёмкость с ГСМ.

В Калужской области подразделения противовоздушной обороны (ПВО) ночью 18 января уничтожили семь вражеских беспилотников в небе над Кировским районом. Обломки одного из сбитых украинских дронов упали на нежилое строение, возник пожар.