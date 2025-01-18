Москва, 18 января, 2025, 04:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Ирана Масудом Пезешкианом вспомнил министра иностранных дел СССР Андрея Громыко и рассказал, почему его прозвали «Мистер Нет».

ИА Регнум Владимир Путин, Масуд Пезешкиан

«Когда-то в Советском Союзе нашего министра иностранных дел Громыко называли «Господин Нет», «Мистер Ноу». Почему? Потому что и тогда очень сложно было согласовывать все вопросы, да ещё и в условиях холодной войны», — объяснил Путин.

Для поиска приемлемых решений создавалась Организация Объединённых Наций, у истоков которой стоял Громыко. В 1946 году он стал первым советским представителем при ООН, продолжил Путин.

По мнению российского президента, в современном мире баланс сил возможно поддерживать только на основе закреплённых в Уставе ООН принципов.

Министерство иностранных дел СССР Громыко возглавлял 28 лет (1957–1985).

Как сообщало ИА Регнум, 17 января Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве двух стран. Во время церемонии президент России назвал документ прорывным, направленным на создание условий для стабильного и устойчивого развития. В соглашении зафиксированы правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества на долгосрочную перспективу. Документ охватит оборонную сферу, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

После подписания Пезешкиан заявил, что договор с Россией откроет новую большую главу в двусторонних отношениях государств.