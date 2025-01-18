Уфа, 18 января, 2025, 04:18 — ИА Регнум. В Уфе ночью 18 января загорелся магазин «Светофор» в Советском районе города. О происшествии сообщили в МЧС Башкирии.

МЧС Башкирии Горит «Светофор» в Уфе

Сообщение о возгорании магазина спасателям поступило в 01:39 мск.

Пожарно-спасательные подразделения выехали на место. Другой информации и подробностей пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, пожар произошёл в квартире жилого комплекса на северо-востоке Москвы, в результате чего есть пострадавшие.

12 января вспыхнул пожар на улице Ягодной в Москве. Из-за возгорания пришлось перекрывать автомобильное движение на участке дороги.

В ночь на 1 января в Самаре сгорело общежитие. Пожарные спасли 40 человек, включая пятерых детей. Из здания были эвакуированы 96 жильцов. В результате инцидента погибли два человека.