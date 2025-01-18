Тула, 18 января, 2025, 04:07 — ИА Регнум. В Тульской области ночью 18 января подразделения противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников ВСУ. На одном из предприятий загорелась ёмкость с ГСМ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Он добавил, что возгорание тушат пожарные расчёты. По предварительной информации, при инциденте никто не пострадал.

На территории Тульской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Миляев попросил население сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Он заверил, что ситуация находится под контролем.

Как сообщало ИА Регнум, в Калужской области подразделения противовоздушной обороны (ПВО) ночью 18 января уничтожили семь вражеских беспилотников в небе над Кировским районом. Обломки одного из сбитых украинских дронов упали на нежилое строение, возник пожар.

В Смоленской области ночью 18 января отразили атаку ВСУ с применением пяти беспилотников. Жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин.