Москва, 18 января, 2025, 04:11 — ИА Регнум. Правительство РФ может до 1 февраля принять решение о доиндексации страховых пенсий с учётом уровня инфляции за 2024 год. Предполагается, что уровень дополнительного роста будет равен 2,22%. Об этом 17 января «РИА Новости» рассказала член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Отмечается, что инфляция в России в 2024 году составила 9,52%. При этом страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров с 2025 года были проиндексированы на 7,3%.

К 1 февраля правительство должно предоставить информацию о дополнительной индексации страховых пенсий. Размер повышения будет равен разнице между уровнем инфляции за год и уже проведённой индексацией. Таким образом, показатель составит 2,22%, пояснила Светлана Бессараб.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Госдумы Никита Чаплин 11 января рассказал об индексации социальных пенсий на 14,75% с апреля. К концу года средний размер социальной пенсии составит 15 456 рублей.

Также в РФ в течение 2026–2027 годов планируется провести ещё четыре индексации пенсий. С февраля 2026 года пенсии увеличат на 4,5%, с 1 апреля 2026 года — ещё на 5,5%. В 2027 году запланированы повышения на 4,0 и 4,1%.

В конце декабря глава Минтруда Антон Котяков заявил, что страховые пенсии в феврале увеличат с учётом фактической инфляции по итогам 2024 года.