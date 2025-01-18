Братислава, 18 января, 2025, 03:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал критику в адрес представителей оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия», которые поехали в Киев. По его словам, они пренебрегли словацкими интересами.

ИА Регнум Роберт Фицо

«Визит «Прогрессивной Словакии» в Киев подтверждает, что они слепо и некритично стоят на украинской стороне и отдают предпочтение украинским интересам, а не интересам словацким», — указал Фицо.

По его мнению, оппозиция «забыла» в своих сообщениях из Киева добавить, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому обещала в случае взятия власти поддержку членства Украины в НАТО и присутствие словацких военных на территории Украины.

«И первое, и второе резко идёт вразрез с национально-государственными интересами Словакии», — написал Фицо в соцсетях.

Ранее Роберт Фицо заявлял, что не поедет на Украину, чтобы обсудить транзит газа на встрече с Зеленским.

Как сообщало ИА Регнум, между Фицо и Зеленским не раз происходили перепалки. Так, 11 января премьер Словакии заявил, что опасно прекращать транзит российского газа через украинскую территорию, а также назвал Зеленского попрошайкой и шантажистом.

Глава киевского режима в конце декабря обвинял Словакию в открытии второго энергетического фронта против Украины.

Фицо пристыдил школьника, пришедшего на церемонию вручения наград победителям олимпиад с лентой в цветах украинского флага и отказавшегося пожать руку президенту страны Петеру Пеллегрини.