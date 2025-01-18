Донецк, 18 января, 2025, 03:38 — ИА Регнум. Российские военные установили флаг в селе Времевка в Донецкой Народной Республике. Об этом 17 января сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Российский флаг

В операции отличились бойцы штурмовых подразделений мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток». Они установили российский флаг на здании по Партизанской улице перед мостом через реку Мокрые Ялы в населённом пункте Времевка, бои за который начались накануне.

Рогов добавил, что дальневосточники закрепляются на позициях.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января Минобороны опубликовало кадры водружения российского флага на здании в освобождённом от украинской армии посёлке Шевченко в Донецкой Народной Республике. Военные установили триколор на крыше двухэтажного здания. Она была сильно повреждена, в самом строении выбило все окна. Также на видео попал момент удара, который российские военные нанесли по технике ВСУ при освобождении посёлка.

В декабре 2024 года группа ВСУ попала в окружение на времевском направлении в ДНР, угодив в «мышеловку» российских войск, информировал военкор Юрий Котенок. По его словам, группировка войск «Восток» уничтожила все мосты и переправы, используемые противником.