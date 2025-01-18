Калуга, 18 января, 2025, 03:14 — ИА Регнум. В Калужской области подразделения противовоздушной обороны (ПВО) ночью 18 января уничтожили семь вражеских беспилотников в небе над Кировским районом. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Обломки одного из сбитых украинских дронов упали на нежилое строение, возник пожар, добавил глава области. Возгорание ликвидируют спасательные службы.

Шапша заверил, что при инциденте никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, в Калужской области в результате атаки вражеского беспилотника 17 января возгорание произошло на промышленном предприятии в городе Людиново.

В Смоленской области ночью 18 января отразили атаку ВСУ с применением пяти беспилотников. Жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин.