Вашингтон, 18 января, 2025, 03:19 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский согласится на переговоры с Россией в том случае, если избранный президент США Дональд Трамп перестанет выделять финансовую помощь Украине. Такое мнение озвучил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Иван Шилов ИА Регнум Переговоры, Россия, Украина

По словам Джонсона, Трамп сможет закончить войну очень быстро, если «просто отрубит Украину» от военной помощи.

«Когда это случится и Украина начнёт разрушаться изнутри, тогда Зеленский и будет готов разговаривать с русскими», — считает бывший офицер.

Джонсон также подчеркнул, что команде Трампа придётся смириться с действительностью и осознать, что Россия может позволить себе не торопиться с началом переговоров и в любом случае завершить конфликт на своих условиях.

Экс-аналитик подметил, имея в виду Зеленского, что если врать себе о реальности, то это не меняет саму реальность.

Как сообщало ИА Регнум, одним из ключевых условий сделки Дональда Трампа по Украине является желание Киева прекратить военные действия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Трамп планирует завершить военный конфликт на Украине с целью получить Нобелевскую премию мира, считает бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер. Украине придётся смириться с потерей некоторых территорий, добавил он.

По мнению находящегося в СИЗО по подозрению в госизмене депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, Зеленский может предпринять попытки испортить репутацию Дональда Трампа как миротворца. Новая администрация Белого дома в ответ на действия Киева может лишить ВСУ передачи развединформации и отключить системы Starlink. Это в конечном итоге приведёт к обвалу фронта и ещё большим территориальным потерям, заявил депутат.