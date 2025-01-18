Таллин, 18 января, 2025, 03:04 — ИА Регнум. После приватизации эстонская железнодорожная компания Operail возобновила грузоперевозки в Россию. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузоперевозка

«Компания Operail после приватизации возобновила связанные с Россией перевозки — ранее правительство это запрещало. В руководстве компании настаивают, что все действия происходят в рамках закона и санкции не нарушаются», — пояснил источник.

По данным телерадиокомпании, речь идёт о перевозках пальмового масла, которое судном прибывает из Индонезии. Затем на эстонском терминале масло перегружают в поезда и отправляют до погранпункта Койдула, где груз передают российскому перевозчику.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2022 года председатель правления железнодорожной компании Operail — дочерней фирмы «Эстонской железной дороги» (Eesti Raudtee) — Рауль Тоомсалу заявил, что в результате западных санкций против России объёмы грузоперевозок по железной дороге Эстонии сократились более чем на 60%. По его словам, в 2021 году перевозили в среднем 1,2 млн тонн в месяц. В первой половине 2022 года, особенно в июне, снижение грузоперевозок было очень большим ― до менее 500 тыс. тонн в месяц.

С 1 января 2023 года эстонские власти запретили Operail перевозить российские и белорусские грузы, даже если они не попали под санкции ЕС. Руководству предприятия предписали отказаться от всех деловых отношений с Россией и Белоруссией, заменив их новыми направлениями бизнеса.