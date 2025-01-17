Тель-Авив, Израиль, 18 января, 2025, 02:43 — ИА Регнум. Правительство Израиля в ходе шестичасового заседания утвердило соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Об этом сообщил портал Walla.

Иван Шилов ИА Регнум Израиль в Газе

По его данным, 24 министра проголосовали за перемирие и освобождение удерживаемых в анклаве заложников, восемь членов правительства не поддержали соглашение.

Ранее портал писал, что на первом этапе освободят 95 заключённых.

Реализация соглашения о прекращении огня и освобождению людей в Газе начнётся 19 января.

Как сообщало ИА Регнум, Россия надеется, что соглашение о перемирии между палестинским движением ХАМАС и властями Израиля приведёт к стабилизации обстановки в секторе Газа, заявил 17 января президент РФ Владимир Путин.

15 января в ходе переговоров между Израилем и ХАМАС при участии посредников из Катара, Египта и США было достигнуто соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Участники диалога договорились, что перемирие будет действовать в течение 42 дней.

По данным СМИ, соглашение реализуется в три этапа. Сначала Армия обороны Израиля начнёт вывод войск из Газы. При этом ХАМАС обязуется освободить 33 заложников.

На втором этапе должно произойти освобождение оставшихся израильских заключённых и начнётся постоянное прекращение огня. Израиль полностью выведет свои войска и освободит более тысячи палестинских заключённых.

В рамках третьего этапа будет произведён обмен телами погибших. После в секторе Газа начнутся восстановительные работы под контролем Египта, Катара и ООН.