Брянск, 18 января, 2025, 02:33 — ИА Регнум. Ночью 18 января в Брянской области обнаружили и уничтожили ещё два беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Mil.ru ПВО России

По его словам, в результате отражения атаки БПЛА самолётного типа обошлось без пострадавших и разрушений. Вражеские дроны ликвидировали силами ПВО Минобороны России. На месте работают экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ночью 18 января над Брянской областью сбили два беспилотника. Никто не пострадал, разрушений нет, подтвердили региональные власти.

Вечером 17 января в Брянской области за 45 минут силами противовоздушной обороны РФ было нейтрализовано семь беспилотников ВСУ. В результате атаки БПЛА пострадавших и разрушений нет.

Силы противовоздушной обороны за ночь 16 января уничтожили в небе над четырьмя регионами России 27 вражеских беспилотников. Самая массированная атака была предпринята ВСУ на Белгородскую область, где средства ПВО сбили 15 дронов.