Тирасполь, 18 января, 2025, 02:24 — ИА Регнум. Молдавия не пропускают российский газ в Приднестровье из антигуманных политических соображений. Об этом 17 января заявил президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

Иван Шилов ИА REGNUM Вадим Красносельский

«Мы вынуждены готовить учебные учреждения к новой форме учебного процесса — асинхронному дистанционному формату, чтобы ученики и преподаватели не мёрзли в остывших классах и аудиториях и при этом могли контактировать в условиях веерного отключения электроснабжения. И всё потому что газовый поток перекрывает политическая антигуманная молдавская заслонка», — написал Красносельский в Telegram-канале.

Глава ПМР отметил, что учащиеся 150 образовательных заведений находятся в ожидании возобновления учебного процесса. Для школьников и студентов власти продлили каникулы до 20 января, надеясь к этому времени преодолеть энергокризис.

Народ Приднестровья надеется, что испытание пройдено и не придётся начинать учебную четверть в дистанционном формате, заключил Красносельский.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января Вадим Красносельский обратился к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой не препятствовать поставкам российского газа в Приднестровье. По его словам, в ПМР наблюдают яростное сопротивление со стороны должностных лиц Молдавии, которые делают всё, чтобы поставка жизненно важного энергоресурса не была воплощена.

С января 2025 года российская компания «Газпром» остановила транзит газа в Молдавию из-за долгов властей республики. Кроме того, киевский режим отказался продлевать транзитный договор с Россией для поставок через свою территорию газа в Молдавию, а «Газпром» не стал предлагать альтернативных путей доставки. Госсекретарь министерства энергетики Молдавии Константин Боросан 5 января сообщил, что в Приднестровье отказались от помощи Кишинёва на фоне газового кризиса.

Президент непризнанной республики Красносельский 9 января отметил, что поступавший из России в Приднестровье газ являлся формой гуманитарной помощи. Он добавил, что Приднестровье всегда было благодарно России за оказываемую поддержку.

По итогам переговоров в Москве Красносельский 15 января заверил, что российский газ скоро поступит в Приднестровье. Газ будет подан как гуманитарный в том объёме, который необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно непризнанной республики, пояснил он.

Вскоре после этого премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что решение России поставлять газ только для нужд ПМР провоцирует конфликт. По его словам, таким образом Москва якобы планирует дестабилизировать ситуацию в регионе.