Выборг, Ленинградская область, 18 января, 2025, 02:21 — ИА Регнум. Коммерческий директор группы компаний «Благо» по производству растительного масла Александр Хайдин 15 января был найден мёртвым в гараже на своей даче в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщил ТАСС.

Александр Тарханов Дачи

Информация об обнаружении труппа поступила от управляющего садоводческим товариществом.

«Поступило сообщение от управляющего СНТ о том, что в гараже найден Хайдин Александр, который покончил с собой», — цитирует издание собеседника.

Как пояснил управляющий, ему позвонила супруга Хайдина и попросила проверить, почему муж не отвечает на звонки.

По информации Telegram-канал Baza, в день смерти Александр Хайдин должен был забрать жену с работы и поехать на дачу. Однако к вечеру он перестал выходить на связь и супруга забеспокоилась.

Управляющий пришёл к даче Хайдина и увидел, что калитка закрыта, но свет горит. Он перепрыгнул через забор и обнаружил тело в гараже. Рядом лежал карабин и предсмертная записка, в которой Александр благодарил жену за прожитые годы и утверждал, что ему нужно уйти.

Незадолго до смерти 49-летний Хайдин рассказал жене, что его вызвали в ОЭБиПК по вопросам, связанным с белорусской компанией «Кубок». Он был очень расстроен и сказал странную фразу: «Может, мне уйти?». Тогда, как призналась супруга, она не подумала, что это в буквальном смысле касается жизни.

В 2022 году Александр Хайдин вошёл в тройку лучших топ-менеджеров РФ в сельском хозяйстве по версии газеты «Ъ». Группа компаний «Благо» основана в 1993 году предпринимателем Аркадием Фосманом, он умер в октябре 2024 года.