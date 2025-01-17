Москва, 18 января, 2025, 01:55 — ИА Регнум. Высокий суд Англии и Уэльса отклонил иск Зиявудина Магомедова к ПАО «Транснефть» о взыскании $5 млрд в связи с продажей акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП) в 2018 году. Заседание прошло 17 января, сообщила пресс-служба российского оператора магистральных нефтепроводов.

sjiong Королевский судный двор, в котором располагаются Высокий суд и Апелляционный суд Англии и Уэльса

Сторона Магомедова воспользовалась сложной геополитической ситуацией и попыталась ввести в заблуждение английский суд, опорочить деловую репутацию «Транснефти», предоставив недостоверную информацию о сделке, основываясь на голословных утверждениях и выдуманной версии событий, заявили в «Транснефти».

Российская компания опровергла обвинения и доказала законность сделки, которая была совершена на рыночных условиях с получением необходимых согласований.

Суд решил, что требования к «Транснефти» не имеют никакой связи с английской юрисдикцией, регулируются исключительно российским правом. Кроме того, срок исковой давности по ним истёк.

Как сообщало ИА Регнум, Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы весной 2018 года. В октябре 2020 года следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела в отношении бизнесмена из Дагестана, совладельца группы «Сумма», и его брата.

1 декабря 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам лишения свободы по делу о хищении 11 млрд рублей. Тогда суд признал его виновным в организации преступного сообщества с целью хищения бюджетных средств при строительстве крупных объектов в период с 2010 по 2016 год. Также Магомедову было назначено ограничение свободы сроком на два года и штраф в размере 2,5 млн рублей. Кроме того, суд лишил бизнесмена государственных наград ― ордена Дружбы и ордена Почёта.

Его брат Магомед Магомедов, бывший член Совета Федерации, получил 18 лет колонии строгого режима со штрафом в 2,5 млн рублей и ограничением свободы на два с половиной года.

В декабре 2023 года Московский городской суд смягчил приговор Зиявудину и Магомеду Магомедовым, снизив его на полгода обоим фигурантам.