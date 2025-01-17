Рим, 18 января, 2025, 01:50 — ИА Регнум. Атакующий полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия перешёл из клуба «Наполи» во французский «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.

Анна Нэсси Хвича Кварацхелия

Контракт с грузинским вингером подписан до июня 2029 года. Сумма трансфера не разглашается. При этом в СМИ сообщалось, что «ПСЖ» заплатит «Наполи» 70 млн евро.

23-летний Кварацхелия уже прошёл медосмотр, будет выступать под седьмым номером, который ранее принадлежал Килиану Мбаппе, лучшему бомбардиру в истории клуба.

Матч чемпионата Франции по футболу (Лига 1) между «Лансом» и «Пари Сен-Жермен» состоится 18 января.

Хвича Кварацхелия начал свою карьеру в «Динамо» (Батуми), а затем перешёл в «Наполи» в 2022 году. С «Наполи» Кварацхелия стал чемпионом Италии. В текущем сезоне он забил пять голов в 19 матчах во всех турнирах.

Ранее футболист также играл за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».

Как сообщало ИА Регнум, форвард московского футбольного клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» Вячеслав Грулёв перешёл в команду «Пари Нижний Новгород». Он является воспитанником академии «Динамо» и впервые стал выступать в основной команде «бело-голубых» весной 2018 года. Он сыграл в составе команды в 154 матчах, отличившись в них 25 забитыми мячами и шестью голевыми пасами. Игрок в составе «Динамо» дважды стал бронзовым призёром чемпионата России — в сезонах 2021/22 и 2023/24.

Испанский функционер Франсис Кахигао приступил к обязанностям спортивного директора московского футбольного клуба «Спартак» 3 января. 55-летний Кахигао — уроженец Лондона, воспитанник английского «Арсенала». Он выступал в качестве полузащитника молодёжной команды, а также играл за вторую команду «Барселоны» и молодёжную сборную Испании.