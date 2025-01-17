Бразилиа, 18 января, 2025, 01:33 — ИА Регнум. В рамках своего временного председательства в БРИКС правительство Бразилии объявило 17 января о том, что Нигерия официально стала девятым государством — партнёром организации.

Nairaland.com Абуджа. Нигерия

«Правительство приветствует решение властей Нигерии», — говорится в заявлении МИД Бразилии.

Нигерия присоединяется к списку партнёров БРИКС, в который уже входят Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.

Как сообщало ИА Регнум, секретарь МИД Бразилии по Азиатско-Тихоокеанскому региону Эдуарду Сабойя в интервью французской радиостанции RFI заявил, что страны БРИКС не стремятся полностью отказаться от доллара США, ведь государства — члены объединения являются крупными держателями долларовых резервов.

При этом Сабойя уточнил, что БРИКС было создано именно как ответ на мировой финансовый кризис 2008 года. По словам дипломата, объединение нацелено на перезапуск мировой экономики.

В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что партнёры России заинтересованы в переходе на национальные валюты при расчётах за экспорт. Он уточнял, что доля рубля во внешнеторговых операциях РФ приближается к 40%, в то время как российская сторона работает со странами БРИКС над созданием собственного платёжного контура для независимого обслуживания внешней торговли.

При этом 7 ноября Путин отмечал, что говорить о единой валюте БРИКС рано и у членов организации пока нет такой цели. Он добавил, что, прежде чем начать разговоры об этом, надо добиться большей интеграции экономик.