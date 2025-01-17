Берлин, 18 января, 2025, 01:17 — ИА Регнум. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду на то, что конфликт на Украине завершится в этом году. Об этом сообщило агентство DPA.

ИА Регнум Олаф Шольц

«Необходимо рассмотреть все возможные варианты, чтобы остановить кровопролитие и достичь мира», — заявил Шольц на предвыборном мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в городе Вольфсбург.

Канцлер добавил, что очень надеется, что в этом году «всё получится, но посмотрим, возможно ли это». При этом немецкий политик уточнил, что решение не должно быть найдено без участия украинцев и европейцев.

Издание отметило, что присутствующие не особо слушали Шольца по вопросу Украины, их больше интересовала поддержка Палестины.

Как сообщало ИА Регнум, Олаф Шольц не представил какой-либо новой информации во время последней телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров 14 января.

Президент РФ напомнил канцлеру условия Москвы, которые могут стать основой возможных договорённостей по разрешению украинского конфликта.

Путин также назвал беспрецедентной деградацию российско-немецких отношений. Российский лидер обратил внимание, что это произошло из-за недружественных шагов со стороны Берлина. 27 декабря канцлер ФРГ заявил, что снова хотел бы провести телефонный разговор с Путиным. Он также отметил, что донёс до президента РФ позицию о том, что Германия не будет снижать поддержку киевского режима. 11 января Шольц указал на то, что Берлин не хочет, чтобы решения о мирном урегулировании ситуации на Украине принимались без участия киевского режима.