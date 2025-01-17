Смоленск, 18 января, 2025, 01:14 — ИА Регнум. В Смоленской области ночью 18 января отразили атаку ВСУ с применением пяти беспилотников. Жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Сегодня средствами РЭБ Министерства обороны России пресечена атака пяти украинских БПЛА на территории Починковского района. По предварительной информации, в результате падения сбитых беспилотных летательных аппаратов на земле жертв и разрушений нет», — уточнил глава Смоленской области в Telegram-канале.

Анохин призвал граждан не приближаться к найденным обломкам беспилотников. Об их местоположении необходимо известить экстренные службы, заключил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, поздним вечером 17 января в Смоленской области объявили об опасности атаки БПЛА. Власти рекомендовали населению сохранять спокойствие в случае работы систем противовоздушной обороны и не оставаться на открытых пространствах.

В Тульской области ночью 18 января объявили опасность атаки БПЛА. Жителей попросили сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности, в случае необходимости обращаться в экстренные службы.