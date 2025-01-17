В Смоленской области сбили пять украинских беспилотников
Губернатор Анохин: в Смоленской области пресекли атаку пяти украинских БПЛА
Смоленск, 18 января, 2025, 01:14 — ИА Регнум. В Смоленской области ночью 18 января отразили атаку ВСУ с применением пяти беспилотников. Жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
«Сегодня средствами РЭБ Министерства обороны России пресечена атака пяти украинских БПЛА на территории Починковского района. По предварительной информации, в результате падения сбитых беспилотных летательных аппаратов на земле жертв и разрушений нет», — уточнил глава Смоленской области в Telegram-канале.
Анохин призвал граждан не приближаться к найденным обломкам беспилотников. Об их местоположении необходимо известить экстренные службы, заключил губернатор.
Как сообщало ИА Регнум, поздним вечером 17 января в Смоленской области объявили об опасности атаки БПЛА. Власти рекомендовали населению сохранять спокойствие в случае работы систем противовоздушной обороны и не оставаться на открытых пространствах.
В Тульской области ночью 18 января объявили опасность атаки БПЛА. Жителей попросили сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности, в случае необходимости обращаться в экстренные службы.