Брянск, 18 января, 2025, 01:08 — ИА Регнум. В ночь на 18 января в Брянской области было уничтожено два беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

Богомаз уточнил, что беспилотники самолётного типа были обнаружены и сбиты в небе над регионом средствами ПВО Минобороны РФ.

По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, в Брянской области вечером 17 января за 45 минут силами противовоздушной обороны РФ было нейтрализовано семь беспилотников ВСУ.

На Украине ночью 18 января воздушную тревогу объявили в десяти областях. Сирены взвыли в 00:42, а на две минуты раньше — в Одесской.

Также об опасности с воздуха предупредили население Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областей.