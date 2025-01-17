Киев, 18 января, 2025, 01:01 — ИА Регнум. На Украине ночью 18 января воздушную тревогу объявили в десяти областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Киевской области сирены взвыли в 00:42, а на две минуты раньше — в Одесской.

Также об опасности с воздуха предупредили население Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областей.

Как сообщало ИА Регнум, в Киеве поздним вечером 16 января прогремел взрыв. По информации издания «Главком», взрывы также раздались в Киевской области, сработали системы противовоздушной обороны.

Групповой удар по критически важным объектам газовой и энергетической инфраструктуры Украины, который российские силы нанесли утром 15 января, стал ответом на атаки украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.