На Украине воздушную тревогу ночью объявили в десяти областях
На Украине воздушную тревогу объявили в Киевской, Одесской и ещё восьми областях
Киев, 18 января, 2025, 01:01 — ИА Регнум. На Украине ночью 18 января воздушную тревогу объявили в десяти областях.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Киевской области сирены взвыли в 00:42, а на две минуты раньше — в Одесской.
Также об опасности с воздуха предупредили население Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областей.
Как сообщало ИА Регнум, в Киеве поздним вечером 16 января прогремел взрыв. По информации издания «Главком», взрывы также раздались в Киевской области, сработали системы противовоздушной обороны.
Групповой удар по критически важным объектам газовой и энергетической инфраструктуры Украины, который российские силы нанесли утром 15 января, стал ответом на атаки украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.