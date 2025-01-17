Тула, 18 января, 2025, 00:51 — ИА Регнум. В Тульской области ночью 18 января объявили опасность атаки БПЛА. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства по региональной безопасности.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Население области предупредили о возникшей угрозе атаки дронов. Жителей попросили сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности, в случае необходимости обращаться в экстренные службы.

Об угрозе атаки с воздуха население Тульской области предупредили в 00:44 мск.

Как сообщало ИА Регнум, в Смоленской области поздним вечером 17 января объявили об опасности атаки БПЛА.

В Брянской области вечером 17 января за 45 минут силами противовоздушной обороны РФ было нейтрализовано семь беспилотников ВСУ.