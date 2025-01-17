Киев, 18 января, 2025, 00:42 — ИА Регнум. Ученики в киевских школах на переменах играют в сотрудников территориальных центров комплектования (военкомов). При этом дети демонстрируют жестокость, копируя взрослых. Об этом написало украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Драка подростков

«Дети играют «в ТЦК», — написал учитель в родительском чате одной из школ в Киеве.

В сообщении учитель рассказал, что на перемене ученики во время игры в военкомов «выполняли захват рукой шеи так, что чуть не сломали нос».

Преподаватель попросил родителей поговорить с детьми о «последствиях небезопасных игр».

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2024 года киевский режим ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.

Украинские СМИ ежедневно информируют о насильственной мобилизации в ВСУ на улицах и в транспорте, попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны, а также о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержания.