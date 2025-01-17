Варшава, 18 января, 2025, 00:39 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп планирует завершить военный конфликт на Украине с целью получить Нобелевскую премию мира. Об этом заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер.

ProtoplasmaKid Нобелевская премия мира

«Конечно, это его главная цель. Он мечтает о Нобелевской премии мира, и если он доведёт этот конфликт до конца, то обязательно получит её», — отметил Миллер в интервью газете Rzeczpospolita.

Украине придётся смириться с потерей некоторых территорий, добавил экс-премьер.

Как сообщало ИА Регнум, 14 января кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет заявил, что Дональд Трамп попытается добиться урегулирования украинского конфликта на выгодных для Киева условиях. Команда Трампа чётко понимает, что для достижения долгосрочного мира необходимо добиться прекращения боевых действий, пояснил Хегсет.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 10 января подчёркивал, что позиция РФ касательно украинского конфликта и путей его разрешения была изложена Владимиром Путиным в июне 2024 года. По словам представителя Кремля, глава государства неоднократно заявлял о готовности провести беседу с Дональдом Трампом и лидерами других стран, для этого необходимо лишь обоюдное желание вести диалог.

Одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вхождения в НАТО. Также для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, обозначил Владимир Путин.