Смоленск, 18 января, 2025, 00:35 — ИА Регнум. В Смоленской области поздним вечером 17 января объявили об опасности атаки БПЛА. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасность!

Он призвал население сохранять спокойствие в случае работы систем противовоздушной обороны (ПВО) и не оставаться на открытых пространствах.

Также Анохин попросил жителей не приближаться к обломкам беспилотников и сообщать об их обнаружении в экстренные службы.

Сообщение об объявлении угрозы атаки БПЛА в Смоленской области губернатор опубликовал в 23:39 мск.

Как сообщало ИА Регнум, в Брянской области вечером 17 января за 45 минут силами противовоздушной обороны РФ было нейтрализовано семь беспилотников ВСУ.

В Калужской области в результате атаки вражеского беспилотника возгорание произошло на промышленном предприятии в городе Людиново, сообщил 17 января губернатор региона Владислав Шапша. Пострадавших нет.