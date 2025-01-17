Киев, 18 января, 2025, 00:25 — ИА Регнум. Украинские военные на встрече с руководством Верховной рады заговорили о необходимости завершить конфликт в первой половине 2025 года, пояснив, что им не хватает ресурсов и помощи Запада. Об этом рассказал парламентарий Анатолий Бурмич в эфире YouTube-канала «Новости Live».

Иван Шилов ИА Регнум Отступление ВСУ

Депутат сказал, что встречи с бойцами ВСУ проходят еженедельно и на последней встрече со спикером Рады Русланом Стефанчуком они «намекнули» о нежелании воевать долгое время.

«Хватит у нас ресурсов или нет — я бы не хотел это озвучивать, но коротенько могу сказать. На встрече с военными они нам сказали, что желательно войну завершить в первой половине года. Почему? Потому что это связано с ресурсами, вооружением, помощью партнёров и так далее. Так намекнули», — признался Бурмич.

Нардеп также заявил, что киевские власти должны будут пойти на компромиссы. По его словам, «нужно реально смотреть на вещи» и завершить войну.

Как сообщало ИА Регнум, по информации Минобороны, российские военные за прошедшую неделю освободили в зоне проведения специальной военной операции восемь населённых пунктов.

Глава киевского режима Владимир Зеленский делает всё, чтобы доказать своим партнёрам, что его режим ещё может вести военные действия. Об этом 16 января на заседании Совета Безопасности ООН по Украине заявил постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя.

Бригада ВСУ, подготовкой и оснащением которой занимались французские силы, столкнулась с проблемами дезертирства и неорганизованности на Украине.