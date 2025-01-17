Лос-Анджелес, США, 18 января, 2025, 00:10 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев в поединке на турнире UFC 311 станет соперником бразильца Ренато Мойкано. Встреча пройдёт в ночь на 19 января в Лос-Анджелесе, сообщил в соцсети Х глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.

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«Махачев теперь встретится с Мойкано в бою за чемпионский пояс в лёгком весе», — написал Уайт.

На счету Махачева в смешанных единоборствах 27 поединков, 26 из них победные, в одном бою он потерпел поражение. В активе Мойкано 20 побед, пять поражений и одна ничья.

Ранее в бою против Мойкано должен был выступить россиянин Арман Царукян, однако из-за травмы он снялся с турнира.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2024 года российский боец ММА Мовсар Евлоев одержал победу над соперником из США Алджамейном Стерлингом на турнире UFC в американском Лас-Вегасе. Судьи признали преимущество 30-летнего россиянина по итогам поединка в полулёгком весе.