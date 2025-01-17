Москва, 18 января, 2025, 00:00 — ИА Регнум. Бывший командующий 1-й ордена Ленина армией ПВО Константин Огиенко, получивший восемь лет за попытку получения взятки, не намерен обжаловать приговор. Подробности уголовного дела сообщил «Ъ».

40.мвд.рф Взятка

Уголовное дело в отношении Огиенко и руководителя общественной организации «Надежда» Антонины Климовой рассматривалось в Солнечногорском ГВС Московской области с марта 2022 года. 16 января были оглашены вводная и резолютивные части приговора, а участники получили текст судебного акта.

Прокурор запросил для Огиенко девять лет колонии строгого режима, штраф в размере 30 млн руб., лишение звания и наград. Для Климовой — штраф в размере 5 млн руб. Судья сократил срок до восьми лет, не назначил штраф и не лишил Огиенко наград, но оставил его без звания. Штраф для Климовой был снижен до 3 млн руб.

Огиенко, лишённый звания генерал-майора, но сохранивший награды, планирует вернуться на СВО и надеется, что его опыт службы в ПВО будет учтён при назначении на новую должность.

Адвокат Игорь Вагин заявил, что вина Огиенко не была доказана. Он не признал вину и не будет обжаловать приговор, так как намерен вернуться на СВО. Он готов воевать в любом качестве, даже солдатом, и надеется, что его опыт в ПВО будет учтён.

Как сообщало ИА Регнум, по версии следствия, генерал Огиенко вместе с командиром 4-й дивизии ПВО генерал-майором Дмитрием Беляцким получили от Климовой 500 тыс. руб., что стало первой частью взятки в размере 30 млн руб.

После получения денег фигуранты пообещали Климовой посодействовать в отчуждении в её пользу земельного участка Минобороны. Земля находится возле города Лобни в Московской области.

Изначально следствие вышло на Беляцкого, который признал вину и пошёл на сделку со следствием, дав показания на Огиенко.

Огиенко командовал 1-й ордена Ленина армией ПВО с 2021 года. Генерала сняли с должности в июле 2023 года, когда на него завели уголовное дело. Ему грозило до 15 лет лишения свободы.

20 марта 2023 года в Москве задержали заместителя командующего Центральным округом войск национальной гвардии РФ генерал-майора Вадима Драгомирецкого. Он был арестован по подозрению во взятках до 19 млн руб.

Драгомирецкий получал так называемые откаты от компании-подрядчика, выполнявшей реконструкцию одной из воинских частей в Подмосковье. Кроме того, его заподозрили в превышении полномочий.