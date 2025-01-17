Брюссель, 17 января, 2025, 23:42 — ИА Регнум. Антироссийские санкции необходимо сохранить, чтобы не ослабить позиции Евросоюза. Они являются инструментом давления, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

(сс) European Parliament Кая Каллас

«Санкции крайне важны для нас. Это инструмент давления, и странно было бы от них отказаться. В случае переговоров наши позиции станут слабее», — приводит слова Каллас Agence France-Presse.

Таким образом глава евродипломатии прокомментировала мнение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о необходимости отказа от санкций.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2024 года Орбан заявил лидерам Евросоюза, что хочет дождаться инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, прежде чем принимать решение о продлении санкций против России. Для этого потребуется единогласное решение 27 членов ЕС, проголосовать они должны до конца января 2025 года. Венгрия рассчитывает на отмену «терзающих Европу» антироссийских санкций после окончания конфликта на Украине. С отменой ограничений закончится период инфляции, экономика начнёт «выправляться», подчёркивал Орбан. Позицию Венгрии пока разделяет «пара стран», а остальные, в том числе большие страны, не готовы к ней, добавил он.

Главы МИД стран Евросоюза 16 декабря 2024 года утвердили 15-й пакет антироссийских санкций. Он включил в себя ограничения в отношении так называемого теневого флота, якобы задействованного в транспортировке российских энергоресурсов. В список персональных санкций добавили компании из России, а также из Китая и КНДР.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала незаконным 15-й пакет антироссийских санкций ЕС, угрожающим международной энергетической безопасности. Ответные шаги РФ на данные нелегитимные ограничения не заставят себя долго ждать, подчеркнула дипломат.