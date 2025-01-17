Владивосток, 17 января, 2025, 23:27 — ИА Регнум. Банк России внёс в реестр новую платежную систему «Пэйви». Данные об этом появились на сайте регулятора. Оператором является ООО «Пэйви», зарегистрированное в столице Приморья во Владивостоке.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Основной вид деятельности компании значится как «денежное посредничество и другие услуги».

Кроме того, ООО «Пэйви» занимается разработкой компьютерных программ, консультирует в области компьютерных технологий, управления компьютерным оборудованием, а также обработкой данных.

Компания учреждена в феврале 2024 года с уставным капиталом 21,2 млн рублей. Учредитель — Роман Вирич, генеральный директор — Ярослав Настаченко.

В 2024 году ЦБ России добавил три системы: «one2one», оператор которой — ООО «Фест Лайн», «Омнипэй» от АО «ПейТех» и «Мультитрансфер» оператора ООО НКО «Мурманский расчетный центр».

Как сообщало ИА Регнум, в Госдуму внесли законопроект о внедрении универсального платёжного кода при оплате в безналичном порядке товаров, работ и услуг. В пояснительной записке к документу указали, что при проведении безналичных расчётов банки обяжут предоставлять клиентам реквизиты перевода или ссылку на них только с помощью универсального платёжного QR-кода, оператором которого будет Национальная система платежных карт (НСПК). Финансовым организациям необходимо обеспечить возможность использовать QR-код во всех программных средствах и технических устройствах, включая торговые терминалы.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор стремится создать равные условия для всех банков и не намерен подменять частных игроков. QR-код не создаёт никакой конкуренции с рыночными продуктами, поскольку сам не является продуктом. Он представляет собой инфраструктурный стандарт, добавила Набиуллина.